Regio zaterdag, 3 december 2016

Gemeenten lopen achter met Friese taal

Leeuwarden - Friese gemeenten lopen achter bij het opstellen van nieuw beleid voor het gebruik van de Friese taal. Geen enkele gemeente voldoet aan de verplichting om een nieuwe taalverordening vast te stellen. Dat constateert minister Ronald Plasterk in een tussenevaluatie van de Bestuursafspraken Friese taal en cultuur 2013-2018, die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Hij wil dat de provincie Fryslân de gemeenten hierop gaat vergen.

Op 1 januari 2014 ging de Wet gebruik Friese taal (Taalwet) in werking. In die wet staat dat alle gemeenten regels moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in het mondelinge verkeer, met bepalingen voor het versterken van de positie van de Friese taal. Een voorbeeld van zo´n regel is dat een bepaald percentage van de stukken in de Friese taal moet worden opgesteld. Bij de provincie bijvoorbeeld geldt dat voor 25 procent van alle stukken.

Van de negentien gemeenten - de Waddeneilanden en Weststellingwerf zijn vrijgesteld - heeft alleen Súdwest-Fryslân inmiddels nieuw taalbeleid vastgesteld, staat in de evaluatie. In Leeuwarden en De Fryske Marren is nieuw beleid in ontwikkeling. Alle overige gemeenten hebben nog een taalbeleid van vóór 2014. Een nieuwe taalverordening - waarin regels staan waaraan de gemeente zich moet houden - is er bij nog geen enkele gemeente.

De bepaling geldt ook voor andere bestuursorganen in Fryslân, zoals Wetterskip Fryslân en de provincie. De provincie voldoet als enige overheid aan de nieuwe regels.

Plasterk wil dat de provincie met de gemeenten gaat werken aan hun taalbeleid. Op zijn initiatief komt er een nieuwe overlegstructuur tussen de provincie en de andere bestuursorganen die bij de Taalwet zijn betrokken. Ook moeten de partijen in dit overleg werken aan een langetermijnvisie voor het gebruik van de Friese taal.

Op andere aspecten, zoals in het onderwijs, ligt de naleving van de Bestuursafspraken volgens de commissie beter op schema. Ook in de rechtbank zijn recent stappen gemaakt. Daar wordt het gebruik van de Friese taal sinds kort gemonitord. Plasterk concludeert daarom in een begeleidende brief dat de evaluatie over het algemeen een positief beeld geeft.

