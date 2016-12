Sport zaterdag, 3 december 2016

Schaars bij Heerenveen nog geen zekerheid Heerenveen - Stijn Schaars zit vanavond in Deventer weer bij de wedstrijdselectie van sc Heerenveen. Maar het was gisteren nog onzeker of de 32-jarige middenvelder na zijn kuitblessure tegen Go Ahead Eagles zijn rentree in de basis kan maken. ,,Het ziet er redelijk goed uit", zei trainer Jurgen Streppel, die de kans op een basisoptreden schat op 61,5 procent. Anders begint hij met dezelfde ploeg die ook tegen Ajax begon. Verdediger Shay Facey is nog niet speelklaar.

