Regio zaterdag, 3 december 2016

Meer gewonden door carbidschieten Leeuwarden - Het aantal slachtoffers van carbidschieten is de afgelopen jaren toegenomen. Brandwondencentrum Groningen en elf Friese gemeenten beginnen deze maand een campagne om de veiligheid rond carbidschieten te verbeteren, onder meer in Fryslân. Brandwondencentrum Groningen verzorgt de acute opvang voor mensen met brandwonden in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het centrum zag in 2014 meer slachtoffers met verwondingen door carbidschieten, meldt woordvoerder Bianca Habing. ,,We hadden elk jaar één of twee slachtoffers. Maar twee jaar geleden was het ineens vier keer zo veel. Ook werden de slachtoffers steeds jonger." De stijging komt volgens het Brandwondencentrum mogelijk door de nieuwe vuurwerkregels, die sinds 2014 gelden. Destijds is de periode waarin vuurwerk afgestoken mag worden aangescherpt. Habing: ,,We denken dat daardoor carbidschieten populairder wordt." Voor carbidschieten geldt een ruimere afsteektijd in gemeenten die het toestaan. Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis hielden vanwege de stijging vorig jaar een campagne in Drenthe, samen met Stichting Carbidschieten Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe. Dit jaar volgt onder meer Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân en elf Friese gemeenten doen mee met de campagne Het gaat om de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Dongeradeel, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Bij de campagne, Wie is de BOCK, wordt aangespoord om een ´Bock´ te hebben bij het carbidschieten. Dit is vergelijkbaar met de Bob in het verkeer, en staat voor Bewust Oplettende Carbid-knaller. Er worden bij de campagne onder meer flyers uitgedeeld met tips, zoals het dragen van een veiligheidsbril en het zorgen voor EHBO. De campagne gaat 20 december officieel van start. Ziekenhuizen Het brandwondencentrum spreekt zelf van een stijging, en denkt dat dat slechts het topje van de ijsberg is, meldt Habing. ,,Bij ons komen alleen de zwaarst gewonden, dit is vaak een afspiegeling van het totale aantal gewonden." De Friese ziekenhuizen melden desgevraagd dat zij het beeld dat het centrum schetst niet herkennen. Ook doen zij niet mee met de campagne. Volgens de ziekenhuizen zijn de meest voorkomende verwondingen bij carbidschieten brand- en schroeiwonden. Ook kan carbidschieten tot gehoorschade en direct letsel als gevolg van rondvliegende onderdelen leiden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties