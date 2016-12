Regio zaterdag, 3 december 2016

Ternaard regelt zorg desnoods zelf

Ternaard - De Werkgroep Ouderenzorg Ternaard overweegt eventueel het gebouw Spiker te kopen van Kwadrantgroep. Het dorp wil bekijken of het zelf de zorg kan regelen met een nog op te richten dorpsco÷peratie.

,,Der binne gen˘ch foarbylden fan doarpen dy┤t it ek sels regelje", aldus voorzitter Jan Keegstra.

De ideeŰn zijn donderdagavond besproken op een informatiebijeenkomst, die door zo┤n tweehonderd mensen uit het dorp en raadsleden zijn bezocht. ,,It libbet gigantysk. En net allinnich by de Ôlderein, ek jongeren hÔldt it dwaande. De Spiker is net allinnich in fersoargingshűs, it is ek in wurkplak foar in hiele soad minsken ˙t it doarp", zegt Keegstra.

De werkgroep is opgezet nadat Pasana besloot het huis te sluiten. Na het faillissement van Pasana en de overname van de Pasana ouderenzorg door de Kwadrantgroep is de werkgroep doorgegaan met het ontwikkelen van ideeŰn voor Spiker, vooral omdat niet duidelijk was wat de zorgorganisatie op lange termijn voor plannen had. ,,Wat dat oanbelanget binne wy bliid dat der d˙dlikens is. Al hiene we leaver dat der besletten wie om te ynfestearjen."

Keegstra hoopt binnenkort met de Kwadrantgroep om tafel te gaan. De zorgorganisatie heeft aangegeven zich niet uit Ternaard te willen terugtrekken, maar een ┤zorgdorp┤ te willen opzetten. ,,Wy witte lykwols net hoe┤t dat der ˙tsjocht."

,,Wy binne foaral benijd wat er mei it gebou bart. Wy wolle net dat der in hek foar komt en dat it fertut-eazet. Dat hat in minne ˙tstraling op it doarp."

De werkgroep zou dan ook graag zien dat er levensloopbestendige seniorenhuizen gebouwd worden met eventueel een recreatiezaal.

Als dat niet doorgaat, is het misschien een mogelijkheid om Spiker open te houden voor ouderen door het verzorgingshuis ook open te stellen voor mensen met een verstandelijke beperking.

