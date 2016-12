Regio zaterdag, 3 december 2016

Bintje-kunstwerk opgeknapt Sumar - Het Bintje-kunstwerk in Sumar, naar de bekende aardappelsoort, krijgt na de winter een opknapbeurt. Uit het plateau van het monument missen een paar stenen en ook het voegwerk gaat achteruit. Dat moet worden hersteld. De gemeente Tytsjerksteradiel trok daar onlangs ruim 3500 euro voor uit. Het twintig jaar oude kunstwerk, drie aardappelplanten in steen, staat in het plantsoen aan de Damsingel in het dorp, ter ere van Sumarder onderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Hij hield zich bezig met de aardappelteelt en ontwikkelde in 1905 het bintje, vernoemd naar een leerling van hem: Bintje Jansma. Kunstenaar Anne Woudwijk maakte het beeld. Het was de bedoeling het dit najaar op te knappen, meldt Tytsjerksteradiel, omdat anders het risico bestaat dat het voegwerk komende winter verder achteruitgaat. Vanwege de vorst kon er niet gemetseld worden. Daarom is het onderhoud verplaatst naar het voorjaar.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties