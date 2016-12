Economie zaterdag, 3 december 2016

Kamer achter krimp melkveesector Den Haag - De nieuwe meststoffenwet die in 2018 moet ingaan krijgt de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Dat blijkt uit het debat van donderdagavond, dat tot in de vroege vrijdagochtend duurde. Wel moeten er enkele aanpassingen komen. Een belangrijke wijziging is dat melkveehouders die voldoende grond hebben om zelf hun mest op kwijt te kunnen - de grondgebonden boeren - worden ontzien bij een generieke korting. Dat betekent dat de rest boven op de verwachte korting van 8 procent nog eens 2,5 procent extra wordt gekort om onder het totale fosfaatplafond uit te komen. Peildatum is 2 juli 2015. Hoe hoog de uiteindelijke korting wordt, hangt af van de uitwerking van de knelgevallenregeling en het ontzien van grondgebonden boeren bij krimp. Volgend jaar wordt de melkveestapel al met 160.000 tot 200.000 dieren gereduceerd. Met dit sectorplan hoopt de melkveehouderij de Europese uitzonderingspositie voor mestproductie (de zogeheten derogatie) te behouden. Lukt dit niet dan is de kans groot dat er na 2017 een krimp van bijna een half miljoen dieren moet komen. Lees het hele artikel in de papieren krant van 3 december 2016

