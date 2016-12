Regio vrijdag, 2 december 2016

Koudum berust in sluiting van Rabobank Koudum - Inwoners van Koudum en omgeving moeten voor hun wekelijkse bankzaken vanaf volgend jaar op dinsdagochtend naar het woonzorgcentrum. De Rabobank heeft besloten de enige bank in het dorp te sluiten, vanwege teruglopend bezoek. Om de klanten in de regio toch te kunnen bedienen, wordt op 3 januari een contactpunt geopend in woonzorgcentrum De Finke. Aanvankelijk was het nog de bedoeling van de Rabobank in Zuidwest-Fryslân de filialen in Balk, Lemmer, Bolsward, Sneek, Joure en Koudum open te houden. De andere vijf filialen blijven wel open. De geldautomaat en de sealbagautomaat van de bank blijven vooralsnog aanwezig op de huidige locatie aan de Hoofdstraat, melden de Rabobank en zorgkoepel Patyna. Dorpsbelang Koudum heeft alle begrip voor het besluit, zegt voorzitter Bas Oosterbaan. Het is volgens hem in goed overleg genomen, ook met de ondernemersvereniging. ,,In deze tijd van digitalisering zijn dit soort ontwikkelingen onontkoombaar. Behalve groepen ouderen doet vrijwel iedere consument alle bankzaken tegenwoordig via internet, hebben ze ons uitgelegd. Dan is dit een perfecte oplossing." De Rabobank gaat komend jaar in het woonzorgcentrum extra workshops internetbankieren aanbieden, zegt woordvoerster Wendelin Wielenga. Het contactpunt in De Finke zal na de jaarwisseling elke dinsdagochtend tussen tien en twaalf uur bezet worden door één medewerker. Alle klanten uit de regio kunnen hier terecht voor hulp en advies. Eerder werden in Zuidwest-Fryslân al contactpunten van de Rabobank geopend in zorgcentra in Heeg, Makkum, Wommels en Workum. De bank probeert voor het pand in Koudum een huurder te vinden tegen de leegstand, zegt Oosterbaan. ,,En als dat niet lukt, wordt er gezocht naar maatschappelijke alternatieven." Wielenga bevestigt dat. ,,Er komt in ieder geval een nieuwe bestemming op. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen."

