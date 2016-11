Regio donderdag, 1 december 2016

De grootste kerststal is geen kerststal meer Leeuwarden - Het atrium van Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden staat vol met kartonnen dozen. Al drie dagen zijn Fred van der Zwet en Roel den Dulk uit Ferwert bezig om ze uit te pakken. En het werk is nog lang niet voltooid. Op tafels staan talloze beeldjes, ingedeeld per thema. Kleurrijke beeldjes van farao’s uit Egype, van inwoners van Nazareth en natuurlijk ontbreken Jozef, Maria en Jezus niet. Niet alleen klassieke beeldjes, maar ook kamelen, krokodillen uit de Nijl en koning Herodes krijgen een plek in het kerstdiorama, dat een totaal oppervlak van honderd vierkante meter beslaat. Het publiek kan er straks omheen lopen. Wat begon met de kerstgroep, zoals de traditionele verzameling van vijftien beeldjes in de kerststal wordt genoemd, is uitgegroeid tot een enorme collectie van 1750 figuren, waaronder zeshonderd mensen, veertig engelen en 240 schapen. ,,Onze hobby is behoorlijk uit de hand gelopen", erkent Van der Zwet. ,,Veel mensen gebruiken het woord kerststal, maar dat is het allang niet meer." Het kerstdiorama, zoals ze het noemen, is gebaseerd op Napolitaanse kerststallen. Naast de karakteristieke geboortestal van Jezus in Betlehem is er plaats voor het drukke marktplein, het dorpje Nazareth, de velden met de herders en het engelenkoor, de woestijn inclusief nomaden, en Egypte, compleet met foto’s en collages van piramides op de achtergrond en krokodillen in de Nijl. Lees de hele reportage in de papieren krant van 1 december 2016

