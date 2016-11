Regio donderdag, 1 december 2016

SWF worstelt met huisvesting statushouders Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân neemt maatregelen om de achterstand bij de huisvesting van statushouders voor het einde van 2017 weg te werken, en vraagt onder anderen burgers mee te denken. De gemeente heeft moeite om genoeg woonruimte te vinden voor statushouders. Per 1 januari is de verwachte achterstand negentig plekken. De totale taakstelling voor 2017 wordt op 248 plekken geschat, inclusief de huidige achterstand. Er wordt aan meerdere opties gedacht om de achterstand weg te werken. De gemeente wil in 2017 zo’n twintig mensen huisvesten in verouderde duplexwoningen in Sneek en Workum. Deze woningen zouden gesloopt worden, maar die sloop wordt uitgesteld naar 2022. Verder worden woningcorporaties Elkien en Accolade gevraagd om meer huurwoningen beschikbaar te stellen. De corporaties leveren in 2017 waarschijnlijk 140 huizen, maar dat vindt de gemeente niet genoeg. De woningcorporaties bekijken verder of ze huizen kunnen terughalen uit de verkoop. Dat kan vijftien woningen opleveren. Voor de langere termijn wil de gemeente prestatieafspraken maken met de corporaties, uitgaande van de gemeentelijke taakstelling. De onderhandelingen daarvoor lopen al. Lees het hele artikel in de papieren krant van 1 december 2016

