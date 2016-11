Regio donderdag, 1 december 2016

Sionsberg gaat zich richten op 'nuldelijnī Dokkum - De zogenoemde anderhalvelijnszorg in Noordoost-Frysl‚n zal niet geboden worden vanuit een fysieke locatie. De vleugel van het voormalige ziekenhuis Sionsberg, die voor die zorg was verbouwd, zal een andere invulling krijgen. Dat zegt directeur Igor Tulevski van Cardiologie Centra Nederland (CCN), een van de eigenaren van Sionsberg. ,,Wij geloven niet in stenen maar in mensen. Investeren in steen is een achterhaald concept. De verbouwde vleugel zal efficiŽnt gebruikt gaan worden door zorgverleners die zich willen vestigen op een plek waar zorgverkeer is." Het was steeds de bedoeling om, na het faillissement van het ziekenhuis, op dezelfde plaats een anderhalvelijnscentrum met poliklinische schil te realiseren. Anderhalvelijnszorg wordt verleend door huisartsen (eerstelijns) die hun zorgrepertoire uitbreiden met medische handelingen die anders door specialisten (tweedelijns) verricht zouden moeten worden. CCN en DC Klinieken, die de poliklinische schil vormen en een contract hebben met De Friesland Zorgverzekeraar, geven samen met de huisartsen de anderhalvelijnszorg vorm. Tulevski: ,,We doen dat me nieuwe technologieŽn en inzichten. Wij gaan die anderhalvelijnszorg doeltreffender opzetten dan tot nu toe gepland was." Ouderenzorgkoepel ZuidOostZorg was bezig met de verbouw van een deel van Sionsberg. Het opzetten van het anderhalvelijnscentrum ging De Friesland niet snel genoeg, en het contract werd van de zomer opgezegd. Met vier andere instellingen vormde ZuidOostZorg een consortium en werd een nieuw plan ontworpen. Dat plan bleek organisatorisch en financieel niet meer haalbaar nadat De Friesland in oktober een contract met CCN en DC Klinieken sloot. Het consortium heeft de handen afgetrokken van Sionsberg, waarmee het fysieke anderhalvelijnscentrum sneefde. Tulevski ziet nu de weg vrij om met de huisartsen een ander plan uit te werken, dat hij dus doeltreffender noemt. ,,Een boel facetten daarvan lopen al, zoals de meekijkconsulten en andere overlegvormen tussen huisartsen en specialisten. Wij willen graag dat de patiŽnt na behandeling zo snel mogelijk terug naar de nuldelijn gaat. Er is geen betere plek dan thuis. Het menselijk lichaam is een continue bron van biodata. Die gegevens hoeven we niet per se steeds in een ziekenhuis uit te lezen. PatiŽnten kunnen met de juiste apparatuur thuis een hartfilmpje maken, of de bloeddruk meten. Ook consulten via Skype zijn mogelijk."

