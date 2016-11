Regio donderdag, 1 december 2016

Deelauto volgende proef met ov in Ooststellingwerf

Haule/Makkinga - Voor vrijwilligers die dorpsgenoten naar de bushalte brengen stelt busvervoerder Arriva bij wijze van proef volgend jaar een elektrische deelauto beschikbaar in een dorp in Ooststellingwerf. Het is weer een nieuw idee om de bereikbaarheid op het platteland op peil te houden.

Arriva levert en onderhoudt de elektrische deelauto, zo is afgesproken in de concessie voor het busvervoer in Zuidoost-Fryslân, die over een kleine twee weken ingaat. Een op te richten stichting moet in een dorpskern vervolgens voor een vrijwilligerscomité zorgen, bijvoorbeeld zoals het vervoer met de buurtbus is geregeld.

Gedacht wordt aan Makkinga als dorpskern om de proef te laten draaien, maar inmiddels hebben al meerdere Plaatselijke Belangen van dorpen in Ooststellingwerf positief gereageerd. ,,En we hebben nog niet alle reacties binnen. We moeten even afwachten wat mogelijk is, eventueel laten we de deelauto rouleren", zegt woordvoerder Fokje Gerritsma.

De elektrische personenauto moet ruimte bieden aan vier passagiers, naast de bestuurder. Het is de bedoeling dat er ritjes mee worden gemaakt naar een bushalte of bijzondere bestemming binnen een straal van vijf kilometer. Gebruikers betalen een vaste prijs per rit.

