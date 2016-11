Economie donderdag, 1 december 2016

Meer ruimte begeleid werken Maatwurk Gorredijk - ,,Om te kunnen inspelen op de grotere vraag van gemeenten om onze doelgroep naar betaald werk te krijgen, hebben we meer ruimte nodig", zegt ondernemer Jetze de Vries. ,,We verdriedubbelen in omvang en krijgen met name meer buitenterrein. De vierhonderd vierkante meter die we daar nu voor hebben, wordt straks twaalfduizend." De Vries en compagnon Onno Hofstra begonnen in 2008 met Maatwurk Ondersteuning. Daarmee sprongen ze ,,in de kloof tussen dagbesteding en Caparis". Het gaat om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan bij de werkvoorziening in Drachten. Na met drie jongens begonnen te zijn worden nu 43 cliŽnten - variŽrend van mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een beperking in het autistisch spectrum tot mensen met een psychische beperking - begeleid. De nieuwe plek aan de Wetterwille, die per januari in gebruik wordt genomen, biedt ruimte voor groei naar zestig tot zeventig cliŽnten. Lees het hele artikel in de papieren krant van 1 december 2016

