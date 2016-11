Regio woensdag, 30 november 2016

Vervanging nu al probleem bij basisscholen Leeuwarden - Bestuurder Jan Sijtsema van PCBO Tytsjerksteradiel ziet weinig in de komst van een verkenner die in het bijzonder onderwijs moet zoeken naar oplossingen voor de problemen met tijdelijke leerkrachten. Gisteren werd bekend dat Jacques Tichelaar, vroeger werkzaam in het onderwijs en nu Commissaris van de koning in Drenthe, deze verkenner wordt. ,,Er was al eens eerder een verkenner en daar is ook weinig uitgekomen", aldus Sijtsema. ,,De problemen zijn bovendien duidelijk. Een verkenner kan binnen twee dagen klaar zijn." Scholen in het bijzonder onderwijs hebben door de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) problemen om vervanging te vinden voor leerkrachten die afwezig zijn. Volgens de nieuwe wet, die sinds 1 juli van dit jaar van kracht is, moeten scholen invalkrachten na zes aanstellingen binnen een half jaar een vast contract bieden. De scholen zeggen voor dat laatste geen geld te hebben. In de praktijk kunnen zij invallers daarom slechts vijf keer vragen, waarna die een half jaar moeten wachten op een volgende invalbeurt. Vooral bij kortlopende vervanging - bijvoorbeeld wegens ziekte - vormt dat een probleem. ,,Invallers willen soms niet komen voor één dag, omdat dit ook als een contract geldt. Ze komen liever voor een zwangerschapsverlof." Het gevolg is dat er vaker wisselende invallers voor de klas staan, dat klassen worden samengevoegd of zelfs naar huis worden gestuurd. In Fryslân is dit zeker zes keer gebeurd. De oplossing voor het probleem is volgens Sijtsema duidelijk: voor het primair onderwijs moet binnen de wet een uitzondering worden gemaakt, net zoals voor profvoetballers en brandweerlieden. Het is de bedoeling dat de verkenner alle problemen en knelpunten van de Wwz voor het primair onderwijs in kaart brengt. ,,Scholen komen niet uit met de regels", zegt CU-Kamerlid Carola Schouten. Uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat bijna 90 procent van de schoolbesturen sinds de invoering van de Wwz meer moeite heeft om vervanging te organiseren. Ook de extra afspraken die tussen de vakbonden en de scholen zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de cao helpen niet. Zo is het maximaal aantal tijdelijke aanstellingen in het bijzonder onderwijs verhoogd van drie naar zes, maar ook dat biedt niet voldoende soelaas, aldus de PO-Raad. ,,Met deze cijfers kan Den Haag er echt niet langer omheen", vindt voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten. ,,Vervangen is bijna onmogelijk geworden. De wet is funest voor het primair onderwijs, slecht voor de continuïteit en kwaliteit. We kunnen niet langer wachten." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

