Meters scherm en raildempers langs het spoor Leeuwarden - Acht geluidsschermen van totaal driehonderd meter en acht kilometer aan raildempers. Als compensatie voor de extra geluidoverlast door de verbetering van de treinverbinding Leeuwarden-Groningen, worden de komende jaren verschillende maatregelen doorgevoerd voor de omwonenden. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage en 22 aanvullende onderzoeken, die ter inzage liggen tot en met 12 januari. Op de lijn moet uiterlijk in 2020 een extra sneltrein rijden. De maximumsnelheid wordt op delen verhoogd en treinen worden langer. Het project wordt uitgevoerd omdat het aantal passagiers groeit. 171 miljoen euro is beschikbaar uit de RSP-gelden, de landelijke compensatiepot voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Geluidsschermen van één tot anderhalve meter hoog worden geplaatst in Tytsjerk (twee schermen), Feanwâlden (2), Buitenpost en Zuidhorn (3). Verder komen op 33 locaties raildempers. Dit gebeurt in bijna alle Friese dorpen langs het spoor op een of meerdere locaties. Bovenop de maatregelen worden 73 woningen en andere gebouwen extra geïsoleerd. Knelpunt Bij één spoorwegovergang, in de Suderwei bij Feanwâlden, kan wellicht een knelpunt ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Groninger adviesbureau Sweco. De overgang is straks elf minuten per uur gesloten en nog eens zeven minuten niet vrij toegankelijk, door aanvullende filevorming. Sweco concludeert dat het kan gebeuren dat files nog niet zijn opgelost als de volgende trein eraan komt. Omdat dit sporadisch gebeurt, mogelijk één keer per uur in de spits, wordt dit niet als knelpunt aangemerkt. Ook bij andere drukke overwegen, in de Pieter Stuyvesantweg en de Oostergoweg in Leeuwarden en de Peizerweg in Groningen, is de drukte volgens het bureau aanvaardbaar. Wel wordt de overweg in de Schrans in Leeuwarden opnieuw ingericht. Bij de analyse is rekening gehouden met de gevolgen van de ingebruikname van de Sintrale As. Langs het spoor worden 204 bomen gerooid. Op andere locaties worden nieuwe bomen geplant. In Fryslân is de grond tussen het spoor en de nieuwe rondweg van Hurdegaryp aangewezen als herplantgebied. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

