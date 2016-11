Regio woensdag, 30 november 2016

Sionsberg dreigt als een nachtkaars te doven

Dokkum - De opzet van een anderhalvelijnscentrum in Sionsberg in Dokkum is spaakgelopen. Het consortium van vijf zorginstellingen dat deze zorg zou vormgeven heeft zich teruggetroken. ZuidOostZorg, Kwadrant Groep, GGZ Friesland en de ziekenhuizen MCL en Nij Smellinghe in Drachten waren in onderhandeling met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) over een anderhalvelijnscentrum, waarbij huisartsen (eerstelijns) hun zorgrepertoire uitbreiden met medische handelingen die dan niet door specialisten (tweedelijns) verricht hoeven te worden.

ZuidOostZorg had de verantwoordelijkheid voor het opzetten van het anderhalvelijnscentrum. Dat kwam er volgens DFZ niet snel genoeg, zodat deze het contract met de drie eigenaren van Sionsberg deze zomer opzegde. ZuidOostZorg vormde toen het consortium en kwam met een eigen plan. Nu DFZ een apart contract heeft afgesloten met DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland voor de poliklinische zorg, ziet ZuidOostZorg geen mogelijkheid om het centrum voor elkaar te krijgen.

De kans is klein dat er nog een anderhalvelijnscentrum komt in Dokkum, denkt bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit van Nij Smellinghe. Daardoor brokkelt de oorspronkelijke Sionsberg nog verder af en zal die uiteindelijk als een nachtkaars doven. Hoefsmit: ,,Ik vrees dat dat centrum niet van de grond komt. Ik zie de afgelopen jaren dat Sionsberg moeite heeft patiënten uit de regio te trekken. MCL en Nij Smellinghe krijgen wel meer patiënten uit Noordoost-Fryslân. Het marktaandeel is laag, en het is de vraag of dat nu wel omhoog gebracht kan worden."

Contract

Het inrichten van een centrum met poliklinische schil was altijd het doel van DFZ. Die schil, met diagnostiek en een poli, is er al. In oktober sloot DFZ een contract met DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland. De poliklinische zorg blijft, melden DC Klinieken en CCN. ,,Wij garanderen dat wij, met de huisartsen, de anderhalvelijnszorg in Noordoost-Fryslân gestalte gaan geven", aldus cardioloog Igor Tulevski, voorzitter van de raad van bestuur van Sionsberg.

Het is de vraag of dit in een eigen vleugel of gebouw zal plaatsvinden, hoewel het centrum al in aanbouw was. Een vleugel van het gebouw was al verbouwd. Bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van DFZ: ,,Er is onderscheid tussen een anderhalvelijnscentrum en anderhalvelijnszorg. Huisartsen willen wel volgens het anderhalvelijnsconcept zorg verlenen - met de beschikbaarheid van specialistische zorg, diagnostiek en meekijkconsulten in de buurt - maar hoeven dat niet per se in een fysiek gebouw te doen." Zo is het anderhalvelijnscentrum Sûnens in Drachten wel ingericht; dat zit bij zorgcentrum Bertilla in. Van der Hoek: ,,Wellicht hebben we het model te veel één op één proberen te vertalen van Drachten naar Dokkum, terwijl de behoefte daar anders is."

ZuidOostZorg krijgt compensatie voor de verbouw. Het bedrag wordt niet bekendgemaakt. Met het in zee gaan met DC Klinieken en CCN is een anderhalvelijnscentrum organisatorisch en financieel niet meer haalbaar, aldus ZuidOostZorg. Stichting Red de Sionsberg denkt daarentegen daar de weg daartoe nu open ligt. De huisartsen willen op dit moment niet reageren op de ontwikkelingen, laat woordvoerend arts Theo Franck via zijn assistente weten.

De huisartsenbedden en de ouderenpoli in zorgcentrum De Waadwente naast Sionsberg, eigendom van ZuidOostZorg, blijven bestaan. Er waren twaalf werknemers van ZuidOostZorg werkzaam bij het anderhalvelijnscentrum Sûnenz in Sionsberg, van wie zeven een vast contract hebben. Zij worden geen van allen gedwongen ontslagen.

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: