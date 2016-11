Regio woensdag, 30 november 2016

'Friesch Dagblad' organiseert muzikale instuif Leeuwarden - Het Friesch Dagblad houdt in januari een muzikale instuif voor volwassenen die wel eens met de gedachte rondlopen om hun oude muziekhobby weer op te pakken. Op deze dag krijgen zij de kans om op een laagdrempelige manier en met de nodige humor hun instrument opnieuw te ontmoeten. Iedereen die nog ergens een viool, saxofoon, gitaar of ander muziekinstrument heeft liggen, kan meedoen. 'Hoera foar houtsjes' is op zaterdag 14 januari in kunstencentrum Atrium in Sneek. Deelnemers nemen hun muziekinstrument mee om samen met anderen te musiceren. Ook kunnen ze hun instrument laten nakijken door 'instrumentdokters'. De krant organiseert de dag met Cultuur Kwartier Sneek. Docenten van Atrium werken mee en het geheel staat onder leiding van musicus, theatermaker en docent Kees van der Meer. Aanmelden kan tot 22 december bij het Friesch Dagblad, via marketing@frieschdagblad.nl.

