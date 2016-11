Economie woensdag, 30 november 2016

Faillissement uitgesproken over reder Abis

Leeuwarden - De rechtbank Noord-Nederland heeft gisteren het faillissement over Abis Shipping en de verschillende dochterbedrijven uitgesproken. Het bedrijf heeft eind vorige week zelf het bankroet over de rederij aangevraagd nadat een plan om het bedrijf (deels) te redden was mislukt. Bij het bedrijf werken bijna honderd mensen. Zij krijgen allemaal ontslag aangezegd, laat curator Wouter Cnossen weten. ,,Ongeveer 75 mensen werken op de verschillende schepen, twintig man zijn werkzaam op kantoor."

Het bedrijf had tot voor kort volgens de curator 21 schepen in de vaart. Een deel daarvan wordt in opdracht van de Rabobank geveild bij BVA Nautic. Gisterochtend zijn er vier schepen van de B-serie onder de hamer gegaan, laat Account Manager Jooste de Groot weten. ,,Het hoogste bod voor de combinatie van deze vier schepen bedroeg 20,4 miljoen euro. Dat bod ligt nu bij de opdrachtgever van de veilingen."

Morgen en overmorgen worden er ook nog schepen van de rederij bij BVA Nautic geveild. ,,Eerst gaat het dan om twee schepen van de A-serie, vrijdag vier schepen van de G-serie en twee schepen van de D-serie." Over de verwachte opbrengsten doet het bedrijf geen uitspraken.

Geen doorstart

Volgens de curator is het nog niet duidelijk wat er met de overblijvende schepen gaat gebeuren. ,,Maar uiteindelijk houdt het allemaal op. In de branche is sprake van een grote overcapaciteit en dat drukt de prijzen. Er wordt veelal onder de kostprijs gewerkt. Door de ontwikkelingen op de energiemarkt, waar het bedrijf in is gespecialiseerd, worden de investeringen teruggeschroefd. Dat betekent dat we te maken hebben met een liquidatiescenario. Er zal dus geen sprake zijn van een doorstart van de rederij."

Over de schuldenlast heeft Cnossen nog geen duidelijk beeld. ,,Het zal in ieder geval boven de honderd miljoen euro uitkomen. Maar hoeveel het uiteindelijk wordt, moeten we afwachten. We moeten namelijk ook afwachten wat de verkoop van de schepen oplevert."

Reacties: