Boek voor doorgewinterde fans van Bayern München

Rekordmeister. FC Hollywood. De Roden. Het zijn allemaal namen voor FC Bayern München. Voor de generatie die nu bijna wekelijks de Beierse voetbalmachine wedstrijden ziet winnen, is het alsof Bayern altijd al zo’n topclub is geweest. Dat is echter schijn. TSV 1860 München (Die Löwen), dát was ooit de club in de Beierse hoofdstad die de harten van voetbalfans sneller deed kloppen.

Lodewijk Born

Nu is het 2016. Bayern München is 26 keer kampioen van Duitsland geworden. Daarna volgen Nürnberg en Borussia Dortmund met acht kampioensschalen, op nederige afstand. Bayern won ook nog eens achttien keer de DFB-Pokal. In Duitsland wel wat anders qua status dat de Nederlandse 'Dennenappel’. Het is de laatste jaren niet meer de vraag óf FC Bayern München kampioen wordt, maar op welke speeldag. Dat RB Leipzig op dit moment koploper is, is dan ook een wonder.

Hoe kwam het dat de club zo groot werd? Daar schreef Uli Hesse, gerenommeerd Duits sportjournalist het boek Bayern München. Achter de schermen van de Rekordmeister over. Je komt veel te weten over de historie van het Duitse voetbal. Ook Bayern voetbalde namelijk ooit gewoon in de Oberliga. Toen de Duitse voetbalbond (DFB ) in 1963 besloot om een nationale competitie te starten zat Bayern daar niet eens bij! Ze legden het bij de keuzeheren af tegen clubs als Braunschweig, Karlsruhe en... 1860 München.

Dus trad Bayern München weer gewoon aan in de Regionalliga Süd, waar het met zijn voetbal andere teams van het veld blies. Onder leiding van speler Franz Beckenbauer kwam er in 1965 alsnog de promotie met 146 doelpunten in de competitie en achttien goals in zes promotiewedstrijden. De eerste wedstrijd in de 1.Bundesliga - ja, tegen rivaal 1860 - werd een slagveld.

Het knappe van Hesse is dat hij de wedstrijden op zo’n manier beschrijft dat je het gevoel krijgt dat je er bij bent. Hoe ze in 1974 de eerste Europacup 1 wonnen tegen Atlético Madrid. En natuurlijk ook dé wedstrijd die iedere voetbalkijker zich nog herinnert: 29 mei 1999, Camp Nou. Bayern tegen Manchester United, finale Champions League. 1-0 voor en dan de bizarre slotminuten. Geen trofee maar tranen: 1-2.

Geluk had de ploeg ook. Toen niet FC Schalke 04, maar zíj in 2000-2001 Deutsche Meister werden. Namen als Hoeness, Matthäus, Klinsmann, Völler, Kahn, ze speelden allemaal bij de club die in 1987 Ruud Gullit (kosten omgerekend acht miljoen euro) niet kon betalen.’

Alles zou veranderen. Het is nu een voetbalgrootmacht met 250.000 leden. Waar je niet alleen kunt voetballen maar ook tafeltennissen en schaken. Waar ooit bijna Marco van Basten en Jürgen Klopp (!) trainer zouden worden. Maar een klein deel gaat over Louis van Gaal, Arjen Robben en Pep Guardiola zoals wij Bayern vooral kennen. Erg? Nee, Bayern München is zoveel meer. Een club die altijd in beweging is.

Bayern München achter de schermen van de rekordmeister. Uli Hesse. Thomas Rap, 19,90 euro

