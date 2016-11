Sport dinsdag, 29 november 2016

Muizelaar speelt Sinterklaas, alleen niet bij NOK Nijemirdum - Voor de voetballers van de Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie was het seizoen 2016/2017 tot zaterdag een kilometerslange lijdensweg. In oktober werd zelfs afscheid genomen van trainer Mayco Schulte en twee vertrouwde gezichten in de personen van Steffen Muizelaar en Bouke Geertsma namen het roer over. En zie daar: zaterdag werd er na tien verliespartijen op rij de eerste zege geboekt. En hoe. De 'grote’ buurman Oeverzwaluwen uit Koudum werd hard over de knie gelegd met een half dozijn aan treffers (6-0). En dus kon het niet anders dat Muizelaar een heerlijke dag beleefde op het voetbalveld van NOK. ,,Dat zou je wel zeggen, maar ik ben niet bij de wedstrijd geweest", erkende Muizelaar. Nee, de 55-jarige oefenmeester had zaterdag hele andere dingen aan zijn hoofd. In kostuum trok hij door de dorpen in de regio om voor Sinterklaas te spelen. ,,Dat was al afgesproken voordat ik samen met Bouke voor de groep kwam bij NOK." Lees het hele verhaal vandaag in misschien wel de beste krant van Fryslân, het Friesch Dagblad

