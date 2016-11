Regio dinsdag, 29 november 2016

Zonnepark in 2017 klaar in Harlingen Harlingen - De Coöperatie Zonnepark Harlingen U.A. heeft de volledige financiering van ruim 1,7 miljoen euro voor het nieuw te bouwen zonnepark in Harlingen toegezegd gekregen. Dat zonnepark met 3528 panelen moet komen op bedrijventerrein Oostpoort. Onder de investeerders zijn de gemeente Harlingen en ASN Bank. Juist over hun bijdragen ontstond de afgelopen weken onduidelijkheid in de Harlinger politiek. Verschillende partijen stelden schriftelijke vragen aan het college. Zo wil de VVD weten of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun nu de gemeente ook bijdraagt aan het zonnepark en twijfelt de Wad’n Partij aan de overeenkomst tussen de coöperatie en ASN Bank. De partijen willen voor de volgende raadsvergadering op 7 december antwoord van het college. Mede-initiatiefnemer van het zonnepark Gert-Jan Offinga laat weten dat beide partijen inderdaad geld bijdragen en dat ASN Bank als voorwaarde daarvoor stelde dat er voldoende draagvlak voor het park moest zijn in de omgeving. ,,En dat is er bijvoorbeeld als de gemeente meedoet." Lees verder in het Friesch Dagblad van 29 november 2016

