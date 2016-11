Regio dinsdag, 29 november 2016

Provincie wil gsm-dekking in kaart brengen

Leeuwarden - De provincie Fryslân wil in kaart brengen of en in welke delen van Fryslân het netwerk voor mobiele-dataverkeer niet goed genoeg is. Het college van Gedeputeerde Staten gaat daarover in gesprek met de verschillende providers. Dat schrijven GS in antwoord op vragen van Statenlid Hans Visser (CDA).

Visser stelde de vragen naar aanleiding van een landelijke enqûete van NOS en Omrop Fryslân. Uit die enquête zou blijken dat veel inwoners in het zuiden en noorden van de provincie het bereik van hun mobiele telefoon als onvoldoende ervaren.

GS schrijven nu dat ze van de providers willen weten of zij de knelpunten herkennen die werden genoemd. Daarnaast willen ze de omvang van het probleem in kaart brengen in de gehele provincie. Samen met de providers en de Friese gemeenten wil het provinciebestuur vervolgens op zoek naar mogelijke oplossingen. Een rol van de provincie bij zo’n oplossing wordt niet uitgesloten.

Wel merkt het college van GS op dat het zorgen voor een goede dekking formeel geen taak is van de provincie. De providers hebben frequentievergunningen gekregen van het rijk en in die vergunning staan geen bepalingen opgenomen over een goede dekking.

