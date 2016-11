Economie dinsdag, 29 november 2016

FrieslandCampina verhoogt alweer de melkprijzen Leeuwarden - Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft voor de vierde opeenvolgende maand de prijzen voor melk sterk verhoogd. Aangesloten (gangbare) melkveehouders ontvangen voor de geleverde melk komende maand een garantieprijs van 37,50 cent per kilo (melk wordt traditioneel afgerekend in kilo’s op basis van onder meer de gehaltes aan vet en eiwit). De prijs voor een kilo melk ligt hiermee 4,5 cent boven de prijs van deze maand. Met deze prijsverhoging ligt de prijs liefst 50 procent boven de prijs van afgelopen zomer (25 cent per kilo). Toen lagen de prijzen op een dieptepunt en ruim onder de kostprijs. Nu de prijs weer ruim boven de dertig cent ligt, ontvangt een groot deel van de boeren weer meer inkomsten dan dat ze kwijt zijn aan kosten. De prijsverhoging voor december bestaat met name uit een correctie over de afgelopen maanden, laat FrieslandCampina weten. ,,Het is vooral een gevolg van een correctie van 3,50 cent op te laag ingeschatte melkprijzen van de referentiebedrijven in de laatste maanden", laat de coöperatie weten. Ook de verbeterde omstandigheden op de wereldmarkt spelen een rol. ,,De positieve ontwikkeling is ook het gevolg van de wereldwijd afnemende melkproductie bij een stabiel vraag. Het is de verwachting dat de noteringen voor bijna alle basisproducten (als melkpoeders, boter en kaas, red.) nog licht door zullen stijgen." Lees verder in het Friesch Dagblad van 29 november 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties