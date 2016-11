Regio maandag, 28 november 2016

Vleermuisfontein stemt Bolswarders tevreden

Bolsward - Een fontein in de vorm van een grote vleermuis: zo’n fontein krijgt Bolward als onderdeel van het project 11Fountains. Binnen dat project krijgen alle Friese steden een eigen waterkunstwerk, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Zaterdag werd een miniatuur van de vleermuisfontein gepresenteerd in de Broerekerk in Bolsward.

De fontein in Bolsward is ontworpen door de Belgische kunstenaar Johan Creten. Die liet iets van zijn gedachten zien in een briefwisseling met projectleider van 11Fountains Anna Tilroe: 'Beste Anna, het project voor Bolsward stond niet alleen centraal in onze gesprekken van de laatste maanden, maar het heeft ook een bijzondere plek in mijn dromen.’ Hij schreef over het pleintje achter het stadhuis 'met de prachtige torens op de achtergrond en het wondermooie licht op de gevels.’

Al twee jaar is Creten bezig met het ontwerpen van een fontein voor Bolsward, voordat hij het zaterdag het ontwerp toonde aan het publiek. ,,Het is het minst slechte ontwerp dat ik tot nu toe gezien heb", merkt Bolswarder Obe van der Meer op. ,,Die hoofdenfontein voor Leeuwarden is kitsch, Hindeloopen krijgt een sliert opgedrongen, maar dit ziet er niet heel slecht uit."

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 28 november

