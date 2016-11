Regio maandag, 28 november 2016

Zestig Friezen werken plannen Dorpentop uit Raerd - Drie weken na de Friese Dorpentop in het WTC in Leeuwarden - op 5 november - is een groep van zestig Friezen verder gegaan met het uitwerken van de plannen van die top. In het dorpshuis van Raerd kwamen zij zaterdag bij elkaar om de zeven thema’s die toen zijn vastgesteld, verder uit te werken. Die zeven thema’s werden door de 470 deelnemers aan de Dorpentop uitgekozen. De thema’s zijn: het zelforganiserende dorp, duurzame fysieke en digitale toekomst, onderweg naar een open overheid, elke buurt zijn eigen doarps-help-app, leefbaarheid nu en later, fysieke en digitale ontsluiting en dorpsbelang 2.0. Wini Weidenaar, een van de initiatiefnemers van de Dorpentop, is tevreden met de opkomst van zaterdag. ,,Normaal gaat na zo’n evenement 10 procent van de deelnemers door. Daar zitten we met zestig deelnemers dus iets boven." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 28 november

