Fryslân kan meer kleur goed gebruiken

Drachten - Kleur komt er in het Friese landschap nogal bekaaid van af. Vooral het ontbreken van bloemen in bermen en weilanden stoort, zei kunstenaar Ids Willemsma uit Easterwierrum bij de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs in Museum Dr8888 zaterdag.

De jury van deze prijs viel op haar inspectietocht langs de gebouwen door de provincie ook de ruimte tussen de bebouwde omgeving op. Over die kwaliteit van het Friese landschap spraken directeur Paulo Martina van Museum Dr8888 en Willemsma de bomvolle theaterzaal van het museum toe.

In hun beider betoog was de boodschap dat Fryslân te weinig kleur kent. ,,De hjoeddeiske kleur fan Fryslân is abominabel", aldus Willemsma. ,,Der is mar ien soarte fan flierbedekking op it lân. Fryslâns kleur giet oer molke. Molke bepaalt alles. Tweintich jier ferlyn al haw ik dat 'verloedering’ neamd en doe knikte men ynstimmend, mar de LTO giet mar troch. Dat is sa’n kręftige, mei de polityk ferweefde lobby."

Soms lukt een tegeninitiatief, zoals in zijn gemeente Littenseradiel, waar bermen werden ingezaaid met bloemenmengsels. Dat gaat echter moeizaam: de boel wordt per ongeluk weggehekkeld of al zo vroeg gemaaid dat bloemen zich nog niet hebben kunnen uitzaaien.

Gelukkig is er genoeg schoons over om van te genieten, vond Willemsma: mossen op de boomstammen, de ijsvogel in zijn tuin, de detaillering van rietpluimen en de vele waterpartijen in de provincie die de mooie wolkenpartijen zo schitterend weerspiegelen. ,,En dat wetter en dy loften kinne tenminsten net acht kear yn it jier meand wurde."

Grijze deken

Paulo Martina, afkomstig van Curacao, hield het bij de gebouwen zelf. Toen hij als twaalfjarige naar Nederland verhuisde en in Enschede belandde, viel een letterlijk grijze deken over zijn bestaan. Met beelden van de gekleurde gevels in Willemstad en van de rij huizen aan de Torenstraat die Theo van Doesburg begin vorige eeuw zowel aan buiten- als binnenkant voorzag van primaire kleuren, wilde hij architecten inspireren meer kleur te gebruiken.

Het gebeurt al wel, hier en daar, bijvoorbeeld met het lichtspel op ziekenhuis MCL in Leeuwarden van Peter Struycken. ,,Maar het zijn maar puntjes op de kaart. Laat het wat meer worden. Theo van Doesburg, de grondlegger van de Stijlbeweging, had tenslotte hier in Drachten zijn roots." Volgend jaar participeert Museum Dr8888 met drie tentoonstellingen aan het jubileum '100 jaar De Stijl’.

