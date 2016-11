Economie maandag, 28 november 2016

Melkveebedrijf Tirns mag niet uitbreiden Tirns - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân vindt uitbreiding van het melkveehouderijbedrijf Schaap Bio Energie in Tirns onacceptabel en volstrekt ondenkbaar. Vooral het vergroten van de mestvergistingsinstallatie is voor de gemeente onaanvaardbaar. Omwonenden van het melkveebedrijf aan de Kilewierwei 1 klagen al geruime tijd over geur-, geluids- en verkeersoverlast als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Zij vragen de gemeente handhavend op te treden. Er zijn meerdere procedures opgestart om de door hun ervaren overlast weg te laten nemen en te beperken. Daarbij wordt een aantal van hen bijgestaan door de non-gouvernementele milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB). Meer hierover in het Friesch Dagblad van 28 november

