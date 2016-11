Sport zaterdag, 26 november 2016

Van Sier en Tobiasen tot Schöne en Ziyech Met Lasse Schöne, Daley Sinkgraven en Hakim Ziyech keren drie Ajax-spelers met een sc Heerenveen-verleden morgen voor even terug in het Abe Lenstra-stadion. Vijf anderen gingen hen voor. Een overzicht van het achttal 'Heerenveense Ajacieden´. Lars Goerres Natuurlijk, er zijn veel meer spelers die zowel het shirt van sc Heerenveen als dat van Ajax droegen. Erik Regtop, Richard Knopper en Mitchell Dijks. Om er maar een paar te noemen. Maar waar zij eerst in Amsterdam onder contract stonden en later pas in Heerenveen, bewandelde een achttal anderen de afgelopen decennia de omgekeerde weg. De één kwam via een omweg uiteindelijk bij Ajax terecht, de ander mocht zich in het Abe Lenstra-stadion al op concrete Amsterdamse interesse verheugen. Het Friesch Dagblad zette de acht ´Heerenveense Ajacieden´ op een rij en bekeek hoe het hen na hun vertrek uit Fryslân verging. Tom Sier, vertrok in 1997 na drie seizoenen, 116 wedstrijden en drie doelpunten naar Ajax. Tom Sier was in de zomer van 1997 de eerste speler die sc Heerenveen voor Ajax verruilde. De Volendamse verdediger, die het allereerste doelpunt in het vernieuwde Abe Lenstra-stadion scoorde, kwam in Amsterdam echter - mede door veel blessureleed - nooit uit de verf en speelde in vier seizoenen slechts 42 wedstrijden, waarna hij in 2002 nadat coach Frank Rijkaard hem bij Sparta Rotterdam naar het tweede elftal had verwezen, besloot te stoppen. Lees het hele verhaal vandaag in het Friesch Dagblad.

