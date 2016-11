Sport zaterdag, 26 november 2016

Schaars onzeker voor duel Ajax

Heerenveen - Het is nog onzeker of trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen morgenmiddag in de thuiswedstrijd tegen Ajax een beroep kan doen op Stijn Schaars. De 32-jarige aanvoerder van de Friese formatie trainde gisteren voor het eerst sinds hij twee weken geleden bij het Nederlands elftal een kuitblessure opliep weer met de groep mee. Vandaag wordt bekeken of de controleur fit genoeg is om tegen de Amsterdamse recordkampioen aan de aftrap te verschijnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is Younes Namli zijn vervanger, zo zei Streppel. ,,Younes heeft het goed gedaan tegen Vitesse. Ik ben een trainer die het liefst weinig aan zijn elftal verandert. Dus als Stijn niet kan spelen, kies ik voor Youness."

Of de van een blindedarmoperatie herstelde Pelle van Amersfoort zijn positie op het Heerenveense middenveld weer van Morten Thorsby overneemt, liet Streppel in het midden. ,,Hij is weer fit. Hij kan negentig minuten spelen. Maar dat kunnen er ook vijftig, zestig of zeventig zijn."

Lees het hele verhaal vandaag in het Friesch Dagblad.

