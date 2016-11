Sport donderdag, 24 november 2016

Westra hoopt in BelgiŽ een beetje thuis te komen

Brussel - Lieuwe Westra (34) vervolgt zijn wielerloopbaan bij de Belgische ploeg Want-Groupe Gobert. De renner uit Tijnje, geboren in MŻnein, komt over van Astana, het team waar hij de afgelopen drie seizoenen voor fietste.

Westra hoopt bij zijn nieuwe werkgever meer voor zijn eigen kansen te mogen gaan. ,,Ik heb een geweldige tijd beleefd bij Astana en wil hen daar ook voor bedanken. Tegelijk kan ik bij een ploeg als Wanty-Groupe Gobert zelf weer een andere rol gaan spelen in de koers. Daar kijk ik ook enorm naar uit", aldus Westra. ,,Bovendien kom ik er heel wat andere oude bekenden tegen. In die zin wordt rijden voor deze ploeg ook een beetje thuiskomen."

<cci:TypographyTag class="character" displayname="TypographyTag(12)" name="TypographyTag12">Bij Wanty-Groupe Gobert is de Belg Hilaire van der Schueren ploegleider. Onder anderen de Nederlander Marco Minnaard staat onder contract bij de continentale ploeg uit BelgiŽ. ,,We willen op zijn minst op ons huidige niveau blijven en mikken voor volgend jaar zeker weer op een toprangschikking in de UCI Europe Tour", aldus ploegmanager Jean-Fran√ßois Bourlart. ,,Bovendien is het geen geheim dat we in 2017 graag een grote ronde zouden rijden. Met nog een ervaren renner als Westra erbij onderstrepen we opnieuw die ambitie."</cci:TypographyTag>

<cci:TypographyTag class="character" displayname="TypographyTag(11)" name="TypographyTag11">W</cci:TypographyTag>estra won in maart de Driedaagse de Panne, maar raakte na de Ronde van Zwitserland in een dip. In september maakte hij zijn rentree in de Coppa Bernocchi en de Coppa Agostoni, kleine wedstrijden in ItaliŽ. Voor de vorm, want de finish haalde hij niet. Na die voorzichtige rentree vertrok hij naar Spanje voor honderd dagen training 'om weer wielrenner te worden‚Äô.

