Sport donderdag, 24 november 2016

Minuut stilte bij duels zondag derde klasse A Leeuwarden - Clubs in de zondag derde klasse A staan komende zondag stil bij de dood van de 22-jarige Ids Douma, voetballer van vv Jubbega. Voorafgaand aan alle duels zondag in 3A wordt een minuut stilte gehouden. Douma overleed maandag aan zijn verwondingen nadat hij zondagavond met ploeggenoot Jacko de Jong betrokken raakte bij een eenzijdig ongeval. De Jong ligt nog in het ziekenhuis. De wedstrijd van Jubbega tegen Oerterp gaat zondag niet door.

