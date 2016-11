Regio donderdag, 24 november 2016

Spoedplein MCL wordt twee keer zo groot Leeuwarden - De overvolle wachtkamers maakten MCL-bestuursvoorzitter Kees Donkervoort duidelijk dat er iets moest gebeuren. Gisteren ging de eerste paal voor de nieuwe, twee keer zo grote Spoedeisende Hulp de grond in. Tussen oktober 2014 en november dit jaar steeg het aantal patiŽnten van 22.000 naar 26.000. Dat heeft niet alleen te maken met de sluiting van De Sionsberg als ziekenhuis, maar vooral met de groeiende vraag door vergrijzing en de vooruitgang in de medische zorg in het algemeen. ,,Er is afgesproken dat wij hier de complexere spoedvraag doen en bij ouderen is daar al snel sprake van. Als je een heup breekt, maar tegelijkertijd kampt met neurologische problemen of hart- en vaatziekten, dus als er sprake is van comorbiditeit, kom je hier terecht." Hoe vervelend al die drukte is, weet Wolter Buikema van de patiŽntenvereniging als geen ander. Met spoed werd hij per ambulance vanuit Dokkum naar Leeuwarden vervoerd. ,,Toen ik wat bij positieven kwam, zag ik die ambulancemedewerkers nog. 'Moeten jullie niet ergens anders naar toe?‚Äô, vroeg ik nog. Maar nee. Ze konden mij nog niet overdragen. Uiteindelijk heb ik een uur op de gang op een brancard gelegen." Lees de reportage in de papieren krant van 24 november 2016

