Regio donderdag, 24 november 2016

Prins Claus bemiddelde voor Friese kluiskraker Anton B.

Sneek - Wijlen prins Claus heeft begin jaren zeventig geprobeerd te bemiddelen voor de Friese 'gentleman-inbreker’ Anton B.

Dat vertelt B. in het boek Handen Omhoog! Dit is een Overval! van oud-Balkster Sjerp Jaarsma, dat gisteren werd gepresenteerd in de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden.

Anton B. werd eind jaren zestig veroordeeld voor inbraken in meerdere zuivelfabrieken in Noord-Nederland. Toen hij in 1970 vrij kwam sprak hij in weekblad Vrij Nederland over de moeilijkheden die hij had met zijn re-integratie nadat hij op vrije voeten was gekomen. Hij had zijn straf uitgezeten, maar hij had desondanks moeite op 'zijn plekje in de maatschappij te vinden’, meldde hij destijds.

Kort daarna kreeg de redactie van Vrij Nederland een brief van prins Claus, zo staat in het boek. De gemaal van toenmalig kroonprinses Beatrix schreef in de brief dat hij zich het lot van B. en diens gezin aantrok, en dat hij wilde bemiddelden in de situatie.

B. meldde gisteren overigens dat dat nergens toe heeft geleid destijds. B., die de bijnaam Koning van de Sleutels had, werd in 1971 nogmaals opgesloten. Hij wist te ontsnappen uit de gevangenis in Veenhuizen. Na enkele maanden werd hij opnieuw in het gevang gezet. De tachtigjarige B. woont tegenwoordig in Sneek. Hij wil nog altijd niet met zijn achternaam in de krant, omdat hij zijn familie niet in diskrediet wil brengen.

Bij de boekpresentatie kreeg hij gisteren applaus.

