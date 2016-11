Regio donderdag, 24 november 2016

Frisia mag zout winnen onder Waddenzee Harlingen - Zoutwinningsbedrijf Frisia uit Harlingen kan beginnen met het boren naar zout onder de Waddenzee. De plannen bestaan al tien jaar, maar het bedrijf heeft gewacht tot het laatste beroep tegen de zoutwinning zou zijn afgerond. Gisteren werd de uitspraak van de Raad van State bekend waarin het bezwaar tegen de winning ongegrond werd verklaard. ,,Gezien de grote investering die met de winning gemoeid gaat, hebben wij gewacht tot alle rechtszaken behandeld waren", legt directeur Durk van Tuinen uit. ,,We zijn blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen." Het bedrijf gaat binnenkort in gesprek met partijen die de boring gaan uitvoeren. ,,We verwachten over twee jaar te kunnen beginnen met boren." Frisia wint al sinds de jaren negentig zout op het vasteland bij Harlingen. Het toekomstige wingebied ligt zo’n drie kilometer van de kust vandaan, op een diepte van twee kilometer. Het bedrijf heeft een vergunning om vanaf de kust naar de zoutcavernes onder het Wad boren. Het laatste bezwaar ging over de verwachte bodemdaling, waardoor het droogvallende deel van het Wad op den duur steeds geringer qua oppervlak zal zijn. Vogelbescherming, Waddenvereniging en de stichting Natuurmonumenten hadden bezwaar aangetekend. ,,Wij betreuren het dat er wederom activiteiten worden toegestaan in de Waddenzee die afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebied", reageert Alje Zandt van Natuurmonumenten. ,,Dat terwijl het Waddengebied werelderfgoed is en nog geen maand geleden werd verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland." Naast het feit dat de Waddenzee blootgesteld wordt aan economische exploitatie zijn de natuurverenigingen bang dat de Ballastplaat, ten zuiden van Griend, daalt door de zoutwinning, waardoor die op den duur niet meer droogvalt: ,,De Ballastplaat is een belangrijk foerageergebied voor steltlopers als de kanoet en de scholekster. Deze vogels hebben het de laatste jaren al steeds moeilijker in het Waddengebied." De uitspraak is gebaseerd op onderzoeken die concluderen dat de bodemdaling van het winningsgebied wordt gecompenseerd door de natuurlijke afzet van zand en slib. Frisia is verplicht om te monitoren of de bodem voldoende meegroeit ten opzichte van de zeespiegelstijging. De kraan wordt dichtgedraaid zodra deze verhouding negatief uitvalt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties