Extra sneltrein mogelijk opnieuw verlaat Leeuwarden - De kans bestaat dat de extra en langere sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen pas uiterlijk eind 2020 in dienst worden gesteld. In verband met een knelpunt bij de spoorverdubbeling op het tracé Hoogkerk-Zuidhorn houden de provincies Fryslân en Groningen een slag om de arm in de planning, die eerder uitging van eind 2019. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Wy hawwe fanôf 2015 sein dat it ein 2019 wurdt. De mooglikheid dat wy dat helje is der ek nog steeds, wy sette dêrop yn. Mar it kin ek wêze dat it deroerhinne giet." Tussen Leeuwarden en Groningen gaat in de toekomst een extra sneltrein rijden. Nu nog rijden er twee stoptreinen en één sneltrein per uur van Leeuwarden naar Groningen en andersom. Vanwege het soms grote aantal reizigers is het vooral in de spits noodzakelijk dat er een vierde trein komt. Ook moeten de treinen langer worden. Daarvoor moet het spoor aangepast worden. Het ontwerptracébesluit, waarin staat wat er op het traject zoal gaat veranderen, ligt vanaf morgen ter inzage. In de kennisgeving hiervan duikt nu voor het eerst het jaartal 2020 op. Volgens Kramer wordt het transport van grond voor het talud waarop het spoor komt te liggen op het tracé tussen Hoogkerk en Zuidhorn bemoeilijkt. Hier moet namelijk extra rekening worden gehouden met omwonenden. ,,It is technysk yngewikkeld foar de oannimmer. Wy nimme dêrom in pear moannen ekstra." De aannemers worden uitgedaagd met een 'slimme oplossing’, te komen, zodat de extra sneltrein eerder in dienst kan worden genomen. Bepaalde onderdelen van het spoorplan zijn mogelijk al eerder klaar. In 2011 was het nog de bedoeling dat de uitbreiding van de spoorcapaciteit tussen Leeuwarden en Groningen in 2015 zou zijn afgerond.

