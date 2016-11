Economie donderdag, 24 november 2016

Melkveehouderij ontbeert broodnodige regie Tijnje - Het ontbreekt de melkveesector aan een goede coördinatie waar het gaat om verduurzaming van de melkveehouderij. Ed Nijpels, voorzitter van de landelijke commissie voor de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij, was gisteren naar Tijnje gekomen om de conclusies van zijn commissie uit te leggen. ,,En het ontbreekt ook aan doorzettingsvermogen en een goede financiering. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, dierproblemen en biodiversiteit. Het ontbreekt absoluut niet aan goede intenties, maar het blijkt keer op keer dat het proces te traag verloopt", zei de voormalige Commissaris der Koningin van Fryslân. ,,Gelukkig heeft de staatssecretaris in een Kamerbrief deze week te kennen gegeven dat hij hiermee aan de slag gaat. In het eerste kwartaal van 2017 komt er een coördinator die ook de bevoegdheid heeft om maatregelen te nemen." Nijpels sprak op een bijeenkomst van boeren en betrokkenen op zuivelbedrijf De Deelen in Tijnje. De ervaringen van verschillende deelnemers van de bijeenkomst illustreerden de conclusies van de Commissie Nijpels. Dat er goede intenties zijn, is onder andere te lezen in de folder van de Versnellingsagenda Melkveehouderij (het samenwerkingsverband van de keten, natuur- en milieufederaties en de drie noordelijke provincies, dat de bijeenkomst organiseerde). In die folder staat onder meer 'dat er veel mogelijkheden liggen na het afschaffen van de quotering, maar alleen als de sector erin slaagt op een verantwoorde wijze in harmonie met haar leefomgeving weet te produceren. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met inzet van melkveehouders, toeleverende bedrijven en de zuivelindustrie. Ook moeten kringlopen zo goed mogelijk worden gesloten." Lees het hele artikel in de papieren krant van 24 november 2016.

