Gifbeker van De Blesse is tot laatste druppel leeg

De Blesse - Na regen komt zonneschijn. Bij De Blesse kwam het water de afgelopen seizoenen met bakken uit de lucht vallen, maar in dit seizoen zijn de wolken boven sportpark De Berk verdreven en drukken de eerste zonnestralen zich door het wolkendek. ,,De gifbeker is leeg en we zijn weer op de weg terug", constateert trainer Peter Gjaltema. ,,Die is meteen na de degradatie al ingezet."

Het waren ongekend zware tijden voor De Blesse, dat in Fryslân toch bekend stond als een stabiele derdeklasser. Twee jaar na de degradatie uit de derde klasse - na een verblijf van veertien opeenvolgende seizoenen op dit niveau - is de rood-wit gestreepte formatie afgezakt naar de vijfde klasse. Inmiddels is de weg omhoog ingeslagen en is de lach weer teruggekeerd bij De Blesse, de huidige koploper in de vijfde klasse A op zondag. Gjaltema: ,,Het gaat weer goed met de club. En het mooie is, we doen het met dezelfde groep als de afgelopen jaren. Het vertrouwen is terug."

Wie ook terug is, is doelman Joran de Groot (23). Na twee seizoenen onder de lat bij Steenwijk - dat evenals De Blesse ook twee keer op rij degradeerde - keerde hij terug bij de club waar hij de twee seizoenen daarvoor de handschoenen aanhad. Zijn terugkeer had meerdere redenen. ,,Ik kon het niet zo goed vinden met ....

