Clubs verplaatsen duel niet om Ajax, maar vanwege kas Leeuwarden - Zondagvoetbal op zaterdag was nog niet zo heel gek lang geleden onbespreekbaar. Toch staan er het komend weekeinde weer de nodige wedstrijden gepland op de zaterdagavond. Dat zou te maken kunnen hebben met het duel tussen sc Heerenveen en Ajax dat op zondagmiddag gespeeld wordt, maar niets is minder waar. De zaterdagavond is in lucratief opzicht een stuk interessanter dan de zondagmiddag. Piet Jan Nauta Toegegeven, van de veertig zondagduels in de standaardklassen met een Friese impuls zijn er slechts vier die naar de zaterdagavond zijn verhuisd. Het betreft de wedstrijden Sneek Wit Zwart - Dieze West, MSC - Heerenveen (hoofdklasse) FVC - LAC Frisia 1883 (Leeuwarder derby in de eerste klasse), en DIO Oosterwolde - Stânfries (derby in de derde klasse). ,,Dat heeft niets met het duel tussen Heerenveen en Ajax te maken", bevestigt voorzitter Frank Slob van Sneek Wit Zwart over de verplaatsing van het duel van de Snekers. ,,Al komt het wel mooi uit. Nee, wij zien dat er op zaterdagavond gewoon meer .... De rest van het verhaal leest u in het Friesch Dagblad van vandaag.

