Provincie komt klagers As en N381 tegemoet

Burgum - Omwonenden op zestien locaties aan de Sintrale As en de N381 die overlast ervaren van de aanleg of verbetering van de weg, krijgen alsnog steun van de provincie. Gedeputeerde Sietske Poepjes trekt in totaal 1,4 miljoen euro uit voor de aanleg van geluidswallen, extra beplanting of het aanbrengen van extra isolatie in woningen.

Volgens de gedeputeerde worden de maatregelen enkel genomen om de bewoners tegemoet te komen. De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. ,,We zijn als provincie te gast in de streek, dan moeten wij ons ook als gast gedragen."

Een voorbeeld is de nieuwbouwwijk Burgum West, waar bewoners voorheen vrij uitzicht hadden maar nu tegen de Sintrale As aankijken. Daar komt een grondwal.

Verder worden maatregelen genomen voor bij de Kooilanden in Dokkum, Johannes Durksloane in Damwâld, De Streek in Feanwâldsterwâl, Bűtewei, Compagnonsfeart en Tjalling Harkeswei in Wijnjewoude, Balkweg en ’t Hoogezand in Donkerbroek, Aeikingaweg in Appelscha en nieuwbouwwijk Burgum West. Een deel van de maatregelen is overigens inmiddels al uitgevoerd.

Aan klachten van bewoners van andere buurten komt Poepjes niet tegemoet. Wel volgen later mogelijk nog maatregelen voor bewoners van De Schans in Dokkum, de Doniawei in Damwâld en de Haadwei in De Falom.

Poepjes zegt dat de provincie bij andere wegenprojecten in de toekomst bewoners op eenzelfde manier tegemoet wil komen. ,,Als er vergelijkbare gevallen zijn, dan kunnen de mensen ook daar op ons rekenen."

