woensdag, 23 november 2016

Groningen wil proef met zelfrijdend ov Groningen - De provincie Groningen wil een experiment beginnen met een volledig zelfstandig rijdende trein. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor experimenten met zelfrijdende busjes en auto’s, die als een taxi kunnen fungeren. Dat heeft de provincie Groningen laten weten aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur. De plannen staan beschreven in de OV Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2025 - opgesteld door de betrokken overheden, reizigersorganisaties en vervoersbedrijven -, die gisteren openbaar is gemaakt. Volgens die Ontwikkelagenda is Noord-Nederland een geschikte regio voor dergelijke experimenten, omdat de wegen op het platteland relatief rustig zijn en de wegen van en naar de stad Groningen drukker. Juist in een krimpregio kan dit vervoer bovendien een goede aanvulling en op termijn wellicht vervanging zijn van het doelgroepen- en taxivervoer voor bijvoorbeeld ouderen, aldus de Ontwikkelagenda. De experimenten met zelfrijdend vervoer kunnen daarmee een bijdrage leveren aan het in stand houden van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het platteland. Ten aanzien van de zelfrijdende treinen geldt dat de spoorlijnen in Noord-Nederland, als een van de weinige regio’s in Nederland, zijn voorzien van een nieuwe generatie automatische treinbenvloeding (ATB). Daardoor rijden de treinen hier al grotendeels zelfstandig en bovendien reageert de mens bij calamiteiten altijd trager dan de techniek, redeneert de Ontwikkelagenda. Ook liggen de exploitatiekosten voor dieseltreinen nu hoog, waardoor dit een 'interessante investering’ kan zijn, zegt het rapport. Proef De presentatie van deze plannen is opvallend. Eigenlijk zouden ze vrijdag bekend worden gemaakt op een congres over de toekomst van het openbaar vervoer in Noord- en Oost-Nederland. Dat congres is echter geannuleerd vanwege het recente treinongeluk in Winsum. Daarbij werd in Appelscha in september van dit jaar nog een proef uitgevoerd met twee zelfrijdende busjes die over het fietspad langs de Wester Es pendelden. Die proef moest echter na twee dagen tijdelijk stopgezet worden omdat de busjes voor onveilige situaties zorgden. Na twee weken kon de proef wel verder, maar alleen met hulp van verkeersregelaars op de weg en in een veel kortere dienstregeling. Over hoe dergelijke problemen worden aangepakt, rept de Ontwikkelagenda niet. Wel brengt de Ontwikkelagenda andere projecten op het gebied van openbaar vervoer in Noord-Nederland in kaart. Zo gaan er vanuit Groningen meer treinen naar Duitsland rijden en is er aandacht voor de dienstregeling tussen Leeuwarden en Sneek, waar vanaf 2021 in de spits vier treinen per uur moeten rijden. Ook wordt er volgens het rapport onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tussen Leeuwarden en Harlingen precies om het half uur een trein te laten rijden. Aanpassing van het spoortrac alhier is te duur. Wel bestaat de mogelijkheid een extra trein in te zetten of om af en toe de stations Deinum of Dronryp over te slaan. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, aldus de Ontwikkelagenda.

