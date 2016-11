Regio woensdag, 23 november 2016

Teleurstelling in Ternaard om sluiting Spiker

Ternaard - Frustratie, boosheid en teleurstelling: die gevoelens overheersen in Ternaard, nadat eigenaar Kwadrantgroep gistermiddag bekendmaakte woonzorgcentrum Spiker in het dorp te sluiten. ,,We vragen ons toch af: had dit niet anders gekund?" zegt Jan Keegstra, lid van het Dorpsbelang Ternaard en namens Dorpsbelang van de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard.

Bewoners, personeel en familieleden werden gistermiddag van het besluit op de hoogte gebracht. Volgens de Kwadrantgroep is sluiting onvermijdelijk. Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor brandveiligheid. Nieuwbouw of grootschalige renovatie is te duur, ook omdat het gebouw nu al deels leeg staat. Het overheidsbeleid is er bovendien op gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen.

Spiker huisvest nu nog 38 ouderen. Die zullen moeten verhuizen, bijvoorbeeld naar De SkŻle in Metslawier of naar Dongeraheem in Dokkum. ,,Maar als iemand aangeeft ergens anders heen te willen, ook als dat een huis is van een andere zorgaanbieder, zullen we die cliŽnt daarbij ook helpen", zegt Peter Grondsma, hoofd communicatie bij de Kwadrantgroep. Voor de medewerkers wordt binnen de organisatie een passende oplossing gezocht.

De sluiting zal gefaseerd plaatsvinden. De bewoners van de eerste verdieping verhuizen in de eerste vier maanden van 2017; die van de benedenverdieping volgen in de loop van het volgende jaar. Alle bewoners worden daarbij individueel door medewerkers van de Kwadrantgroep begeleid.

Vervolgstappen

Toch laat het dorp het er niet zomaar bij zitten, zegt Keegstra. Binnenkort is er een bijeenkomst voor de inwoners om de sluiting van het woonzorgcentrum te bespreken. Dan zal ook gekeken worden wat de mogelijke vervolgstappen zijn en wat het dorp nog voor de huidige bewoners van Spiker kan betekenen.

Het is niet de eerste keer dat de sluiting van Spiker aangekondigd wordt. Dat gebeurde ook al in 2014, toen nog door eigenaar Pasana. Na het faillissement van Pasana nam de Kwadrantgroep de zeven verzorgingshuizen van die instelling over. Sluiting van Spiker was daarmee voorlopig van de baan. ,,En we hadden ook de hoop dat het niet meer zou gebeuren", aldus Keegstra.

Volgens hem plukt het dorp nu alsnog de ,,wrange vruchten" van het door Pasana gevoerde beleid. ,,Er is toen veel geld verdwenen in een bodemloze put. En echt investeren in het gebouw deed de Kwadrantgroep ook niet." Ook had Keegstra liever gezien dat de Kwadrantgroep eerder duidelijkheid had verschaft over de toekomst van Spiker.

De Kwadrantgroep heeft daarbij wel plannen om een vorm van zorg in Ternaard overeind te houden. Daarbij wordt gedacht aan een locatie waar dagactiviteiten worden georganiseerd en waar sociale ondersteuning en kleinschalige zorg wordt geboden. Hierover voert de zorgorganisatie gesprekken met de gemeente Dongeradeel en woningcorporatie Thķs Wonen.

Voor Keegstra is dat onvoldoende. ,,We weten nog helemaal niet wat dat gaat opleveren. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met het gebouw? Dat is ook nog niet bekend."

