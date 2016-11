Economie woensdag, 23 november 2016

Ondernemers in Ureterp bezorgd over toekomst Ureterp - Het merendeel van de ondernemers in Ureterp is bang dat het winkelaanbod in het dorp binnen vijf jaar zal zijn verslechterd. Ook de winkelbeleving wordt dan minder, vreest ruim driekwart van de ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Citylab Drachten, een onderzoeksinstelling van roc Friese Poort. Voor het onderzoek zijn alle 31 ondernemers in Ureterp ondervraagd over onder meer de wijze waarop Ureterp in de regio wordt gepromoot (43 procent van de 28 ondernemers die reageerden vindt dat dit onvoldoende gebeurt), de bereikbaarheid van het centrum (goed, vindt vrijwel iedereen) en het aanbod van activiteiten in het centrum (32 procent vindt dat onvoldoende). Slechts 18 procent denkt dat dit laatste over vijf jaar is verbeterd. Wel zijn de meeste ondernemers van plan om in Ureterp te blijven. Uitbreiding binnen Ureterp achten de meesten niet waarschijnlijk. Stoppen met het bedrijf is slechts een enkeling van plan.

