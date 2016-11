Sport maandag, 21 november 2016

Eerste klap daalder waard voor LDODK

Gorredijk Dat één zwaluw in de Korfbal League de lente niet maakt, hoef je in Gorredijk niet komen uitleggen. Het liet onverlet dat de korfballers van LDODK gistermiddag de zege in de seizoensouverture op Fortuna vierden alsof er een titel was gegrepen. -

Edward Jorna

De jolijt was bij selectie, staf en 'omsittend laach’ na de 23-19 zege op de Fortunezen eindeloos en dat tekende toch ook de druk die er op de schouders van de ploeg van trainer Erik Wolsink rust. De doelstelling van een plek bij de bovenste vier - een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs - werd al eerder uitgesproken, maar is met de komst van 'wereldtoppers’ als Friso Boode en Marjolijn Kroon in gedachten nu ook een eis. Dat er gelijk maar even een tikje werd uitgedeeld aan één van de concurrenten om de bovenste vier plaatsen versterkte de feestvreugde gisteren daarom des te meer.

23-19 werd het in sporthal Kortezwaag, die ondanks storm en slagregens afgeladen vol was voor de seizoensopener. ,,Hearlik om wer los te gean", zo verwoordde captain André Zwart de gevoelens van de ploeg. In het vijfde seizoen in de Korfbal League moet het dan gebeuren. Twee keer achtste, daarna zevende, vorig jaar zesde: de stijgende lijn is er, maar dit seizoen is één plekje hoger niet voldoende. LDODK en eigenlijk heel korfbalminnend Fryslân hunkert naar een toonaangevende rol in de fine fleur van het Nederlandse korfbal.

Om dat te bereiken moet LDODK dit seizoen in de wedstrijden die ertoe doen een hoge voldoende scoren. Dat niveau haalde de ploeg gistermiddag - zeker in aanvallend opzicht - niet. ,,Simpel verhaal", zei Wolsink. ,,We moeten elkaar nog leren kennen." Het ...

De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: