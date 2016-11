Sport maandag, 21 november 2016

Uitgebalanceerd Aris klopt Weert en kijkt omhoog

Weert - Zo spannend als de seizoens-opening in Leeuwarden (100-99) was het duel in Limburg niet, maar even belangrijk waren de punten die Aris pakte op bezoek bij het nog puntloze Weert wél. Door een uitstekende en onbedreigde 73-86 zege staat de ploeg van Klaas Stoppels weer op een plek die recht geeft op de play-offs.

De grote man aan de kant van Aris was Meshack Lufile. De Canadees, die in het eerste duel tegen Weert nog zo ongelukkig speelde, dirigeerde vanuit de cirkel zijn ploeg met vele scores en rebounds naar een voorsprong. ,,Ze hadden geen antwoord op hem", wist coach Stoppels. ,,Weert verdedigde hem 1-tegen-1, maar hij is zo sterk, dat je hem op die manier niet tegenhoudt. Dat bleven ze doen, dus bleven wij er van profiteren. Dat heeft hen uiteindelijk opgebroken."

In totaal was de center goed voor 23 punten. Na het eerste kwart leverde het al de 18-24 stand op, terwijl het verschil bij de pauze nog groter was: 34-46. Hoewel de thuisploeg nog wel even terugkwam in het tweede bedrijf, werd het nooit écht spannend meer. Aris is dus gegroeid ten opzichte van het eerste duel tegen Weert.

,,We spelen met veel meer vertrouwen", knikte Stoppels. ,,Meer automatismen, de eerste keer tegen Weert waren we echt nog zoekende. Daarnaast worden we completer: de eerste duels moesten we het hebben van Jordan Gregory en George Marshall, de laatste weken scoren mannen als Meshack en Dextor Hope ook mee. Die gasten krijgen zo ook meer aanzien van hun teamgenoten."

Waar Aris vorig seizoen eigenlijk het hele jaar afhankelijk bleef van één of twee spelers, lijkt Stoppels formatie dit jaar al completer. ,,Dan ben je ook moeilijker te verdedigen. Gemiddeld staat we met 73 punten per wedstrijd goed in de middenmoot qua scores. Het moet nog agressiever in de aanval en de automatismen kunnen nog veel winnen, maar deze ploeg heeft in potentie meer dan de groep van vorig jaar."

Toen werden de play-offs uiteindelijk niet gehaald. Dat mag Aris, dat momenteel keurig in de middenmoot staat met zes punten uit acht duels, niet gebeuren. ,,We willen de play-offs halen en daar hebben we ook de kwaliteiten voor. Het team is goed uitgebalanceerd, alleen het samenspelen kan en moet nog beter."

De komende weken wacht voor Aris een lastig programma (Donar-thuis, Leiden-uit en Zwolle-thuis). ,,Een mooie kans om te kijken waar we staan. Tegen Donar wonnen we de vorige keer de tweede helft (73-56), alleen was de eerste slecht. We moeten zorgen dat we het hele duel zo spelen als de tweede helft in Groningen. Dan maken we een kans."

Scores Aris: Meshack Lufile 23, Jordan Gregory 12, Craig Osaikhwuwu 9, Denton Koon 10, Dexter Hope 9, Torben Tonjann en George Marshall 8, Patrick Frimpong 6.

