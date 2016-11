Regio maandag, 21 november 2016

Schaatsers moeten bij Elfstedentocht een helm op Leeuwarden - Bij de volgende Elfstedentocht moeten alle deelnemers een (wieler)helm dragen. Dat heeft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden besloten. De vereniging stelt de helm verplicht uit veiligheidsoverwegingen. De vereniging volgt daarbij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB), die de valhelm vorig jaar verplicht stelde voor marathonschaatsers. Bij de stempelposten wordt gecontroleerd of schaatsers wel een helm op hebben, meldt bestuurslid Immie Jonkman. ,,En als schaatsers geen helm op hebben krijgen ze geen stempel. En niet genoeg stempels betekent geen kruisje." In tegenstelling tot de KNSB heeft de vereniging volgens Jonkman niet besloten aan welke eisen de helm precies moet voldoen. De helmplicht staat in een brief die zaterdag bij de leden van de vereniging is bezorgd. Daarin staat ook dat de vereniging ideeŽn zoekt voor een finishkunstwerk in Leeuwarden, als onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018. Dat kunstwerk komt op een van de walkanten van de Bonkefeart. Het bestuur heeft tevens besloten geen drinkvoorzieningen te plaatsen langs de route. Het bestuur denkt dat zulke voorzieningen een goede doorstroom van schaatsers zullen stagneren. Ook wordt het regelen van die voorzieningen als een te grote opgave gezien. De vereniging vertrouwt op particuliere initiatieven langs de route om de schaatsers van drinken te voorzien. Op 10 december is de algemene ledenvergadering van de vereniging in WTC Expo in Leeuwarden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties