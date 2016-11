Regio maandag, 21 november 2016

Monument voor MH17 krijgt niet veel Friese steun Leeuwarden - De Friese gemeenten reageren verdeeld op de aanvraag voor een bijdrage voor een herinneringsmonument voor de slachtoffers van de MH17-vliegtuigramp. Uit een rondgang van het Friesch Dagblad blijkt dat de meeste gemeenten geen bijdrage geven. Stichting Nationaal Monument MH17 wil vlakbij Schiphol een herdenkingsbos en gedenkteken realiseren voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraďne op 17 juli 2014. Hiervoor is anderhalf miljoen euro nodig. De stichting heeft hiertoe aan de 10.000 grootste werkgevers in Nederland een bijdrage gevraagd van 7,17 euro per werknemer. Bij de ramp kwamen twee inwoners van Opsterland om het leven. Die gemeente heeft besloten 750 euro beschikbaar te stellen. 'Een bijdrage aan het nationaal monument toont onze eerbied voor hun nagedachtenis en hun nabestaanden’, stelt Opsterland. Achtkarspelen stelde 250 euro beschikbaar. Daar wonen de ouders van een van de slachtoffers, schrijven B en W. Harlingen stelde als enige andere Friese gemeente wel geld beschikbaar: duizend euro. 'De gemeente voelt zich betrokken bij de ramp en wil op deze manier graag bijdragen’, schrijft woordvoerder Trientsje van der Meer. Lees het hele artikel in de papieren krant van 21 november 2016

