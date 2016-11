Regio maandag, 21 november 2016

Najaarsstorm leidt tot schade in Fryslân Leeuwarden - De eerste najaarsstorm van het jaar raasde gisteren over het land. De storm leidde tot veel overlast in Fryslân, maar grote ongevallen bleven uit. Het was gisteren een drukke dag voor de brandweer, meldt woordvoerder Martin Brinksma. ,,We kregen veel meldingen binnen bij de meldkamer. Op een gegeven moment hebben we mensen opgeroepen om alleen bij spoed 112 te bellen." De storm was tussen drie en vier uur op zijn hevigst en dat was te merken, meldt Brinksma. ,,Toen hadden we een piek van meldingen. Daarna werd het langzaam minder." Volgens Meldkamer Noord-Nederland in Drachten werden tussen 14.30 uur en 18.00 uur 230 meldingen van stormschade vanuit het hele Noorden verwerkt. Volgens de brandweer ging het vooral om relatief kleine meldingen. Brinksma: ,,We kregen geen meldingen met prio 1. Alleen prio 2." Meer hierover in de papieren krant van 21 november 2016

