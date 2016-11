Regio maandag, 21 november 2016

Dorpen nemen glasvezel in eigen hand Joure - Coöperaties uit Zuid-Fryslân gaan op zoek naar middelen om glasvezelverbindingen aan te leggen in de buitengebieden. De provincie Fryslân heeft momenteel juridische problemen met de aanbesteding aan Kabelnoord. Volgens het oorspronkelijke plan zou deze partij het glasvezelnetwerk aanleggen in de zogenoemde witte gebieden waar nu alleen een ADSL-verbinding ligt. Coöporaties uit Heerenveen, Jubbega, Hoornsterzwaag, Haulerwijk, Nijhuizum en De Fryske Marren overwegen zich terug te trekken uit de plannen van de provincie. Donderdag hadden de coöperaties overleg. ,,De kâns is grut dat de provinsje krekt begjin 2018 begjint mei de oanlis", vreest Jaap Bosma van stichting De Fryske Marren op Glas. ,,Foar ús stiet foarop dat wy bettere ynternetferbiningen hawwe wolle foar de bûtengebieten. Wy tinke deroer nei om sels glêsfezelferbiningen oanlizze te litten. Sa kinne wy fuort de grize gebieten yn de kearnen mei in minne ynternetferbining meinimme." De kosten voor aansluiting op glasvezel worden geraamd op drieduizend euro per huishouden. Dit wordt teruggefinancierd via abonnementen van zestig euro per maand; ,,45 euro abonnemintsjild en fyftjin euro as ôflossing fan de oansluting." Afhankelijk van het aantal participanten moeten de aansluitkosten binnen twaalf tot achttien jaar afgelost zijn. De coöperaties hebben voor deze aansluiting een lening nodig, maar de bank vraagt hiervoor een garantstelling. De coöperaties overwegen om de gemeenten te vragen voor een garantstelling. ,,Dêrneist binne wy beneiere troch CIF Mabin. Hja soene ek foar ús de grize en wite oanslutingen dwaan wolle."

