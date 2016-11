Regio zaterdag, 19 november 2016

Toch meer geld voor extra sneltrein naar Zwolle

Leeuwarden - Bij de afspraken voor de vierde trein op de lijn Leeuwarden-Zwolle, heeft gedeputeerde Johannes Kramer een bijdrage toegezegd van 1,9 miljoen euro. Dat liet hij gisteren desgevraagd weten. Het geld is afkomstig uit de RSP-gelden, de compensatiepot van het rijk voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Woensdagavond meldde de provincie al dat met de NS en beheerder ProRail is afgesproken dat de extra sneltrein in december 2017 gaat rijden. De partijen hadden in 2012 al afgesproken dat de trein eind dit jaar zou rijden. Nadat in de zomer bleek dat de bovenleiding de extra stroomvraag niet aankon, gingen ze weer in onderhandeling. Bij die onderhandelingen werd aanvankelijk gesproken over de tijdelijke inzet van dieseltreinen, die konden worden gehuurd van treinmaatschappij Arriva. De NS en ProRail wilden dat niet.

De verbetering van de capaciteit zou twee jaar duren. Daarvoor worden in onderstations in Grou, Tjonger, Peperga en Havelterberg een tweede transformator geplaatst. Die worden aangesloten op een nieuwe ondergrondse stroomkabel, die parallel loopt aan de huidige kabel.

Nu is afgesproken dat de nieuwe transformatoren eerst worden geplaatst en aangesloten op de bestaande kabel. De nieuwe wordt in 2018 aangelegd en zodra die klaar is, worden de nieuwe transformatoren hierop aangesloten. Met die volgorde wordt een jaar tijdwinst geboekt.

Volgens de provincie is het enige risico van deze oplossing, dat het spoor tijdelijk kwetsbaarder is. Als bij grondwerkzaamheden de kabel wordt beschadigd, is het spoor meteen onbruikbaar en kan niet worden teruggevallen op een tweede kabel. Diezelfde kwetsbaarheid heeft het spoor op dit moment ook al, omdat nu slechts één kabel in de grond ligt.

De maatregelen kosten 5,6 miljoen. De NS draagt 2,7 miljoen bij, ProRail een miljoen en de provincie heeft dus 1,9 miljoen toegezegd.

Kramer vindt niet dat de provincie hiermee opdraait voor een probleem van de twee andere partijen. ,,De NS betellet mei en dat is ridlik unyk", zegt hij. Als al bij het maken van de afspraken over de vierde trein duidelijk was geweest dat deze extra maatregelen nodig zijn, zegt de gedeputeerde, zouden alle extra kosten waarschijnlijk door de provincie moeten worden betaald.

Eerder wilde Kramer de NS met een rechtszaak dwingen om snel met een oplossing te komen. Met de nieuwe afspraken is die van de baan. Met een rechtszaak zou de aanpassing vrijwel zeker veel later klaar zijn.

De provincie heeft eerder al toegezegd anderhalf miljoen euro extra te betalen per jaar dat de vierde trein rijdt. De betaling van dat bedrag gaat nu in per december volgend jaar.

Overigens wordt de komende tijd het schakelstation in Heerenveen omgebouwd tot onderstation. Dat werk kost zes miljoen euro, een bedrag dat ProRail betaalt.

