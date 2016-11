Sport zaterdag, 19 november 2016

Stabiliteit als ultiem doel voor Morten Thorsby Of hij een goede interlandperiode met Jong Noorweren achter de rug heeft? Het gezicht van Morten Thorsby, zittend in de perskamer op de eerste etage van het Abe Lenstra-stadion, betrekt. Een 1-0 thuiszege in de return van de EK-play-off tegen ServiŽ bleek dinsdag niet voldoende om de 2-0 nederlaag van de eerste confrontatie uit te poetsen. ,,En dus gaan we niet naar het EK", verzucht de 20-jarige middenvelder van sc Heerenveen, die alleen in de eerste wedstrijd van het tweeluik een half uurtje mee mocht doen. ,,Eeuwig zonde." Lars Goerres Nee, dan gaat het in Heerenveen stukken beter. De uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam ging twee weken geleden dan wel verloren, maar persoonlijk is Thorsby op de goede weg. Na een seizoensstart waarin hij - mede door een knieblessure - nauwelijks werd opgesteld in het goed draaiende team van trainer Jurgen Streppel, kreeg hij eind oktober weer de kans. Pelle van Amersfoort stond door een blindedarmoperatie buitenspel. En dus was de weg vrij voor Thorsby, die tegen achtereenvolgens FC Eindhoven (beker), Feyenoord en Sparta (beide competitie) in de basis begon. ,,Het is fijn dat ik weer speel", zegt Thorsby. ,,Ik vind voetballen het leukste dat er is. En als je dan geen wedstrijden in het eerste team kunt spelen, is dat frustrerend. In de periode dat je niet speelt, moet je je hoofd echter niet laten hangen. Je moet altijd klaar zijn voor het moment dat je wťl nodig bent. Dat komt vanzelf, weet ik van vorig jaar toen ik in het begin ook weinig speelminuten kreeg. Het is vervelend voor Pelle dat hij die blessure kreeg, maar het hoort nou eenmaal bij voetbal. Er hoeft maar iets te gebeuren en er staan drie anderen klaar om je positie over te nemen." De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

