Regio zaterdag, 19 november 2016

Bezwaren tegen mogelijke woningbouw in Grou Grou - Tegen de mogelijke woningbouw aan de Volmawei, de Hellingshaven en Minne Finne in Grou is protest aangetekend. Verschillende buurtbewoners zien de mogelijke komst van woningen niet zitten en hebben bezwaren ingediend tegen de plannen van de gemeente Leeuwarden. De gemeente wil volgens de plannen woningbouw mogelijk maken op de drie plekken. Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn voor woningbouw aan de Volmawei, Hellingshaven en Minne Finne, maar tot nu toe zijn de plannen nooit gerealiseerd. Aan de Hellinghaven ziet de gemeente Leeuwarden ruimte voor vijf woningen. Aan de Volmawei wil Leeuwarden vier woningen plus een appartementencomplex bouwen en aan de Minne Finne kunnen wat betreft de gemeente vier woningen komen. Plaatselijk Belang Grou maakt zich zorgen over het totaal aantal openbare parkeerplaatsen dat in het dorp overblijft als de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Opritten Een andere bezwaarmaker vindt de voorgestelde opritten naar de nieuwe woningen te smal en betreurt het dat bomen gekapt moeten worden voor de nieuwbouw. Een groep omwonenden heeft een bureau in de arm genomen dat alvast aangeeft een claim voor planschade in te dienen, mocht de gemeente Leeuwarden daadwerkelijk overgaan tot nieuwbouw. De omwonenden vinden verder de nieuwbouw te groot en op te korte afstand gebouwd van de Kerkstraat. Ook zij vinden dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in Grou. Op de plekken waar gebouwd gaat worden, zijn nu nog parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en wethouders wil eventueel het aantal woningen aan de Volmawei aanpassen; mogelijk komen er daar twee of drie in plaats van vier. De gemeenteraad praat eind november over de plannen.

